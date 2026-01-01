Китайският лидер Си Цзинпин призова за задълбочаване на „стратегическата координация и сътрудничество“ със Северна Корея по време на първото си посещение в изолираната държава от седем години насам.
На среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун Си заяви, че двете страни трябва да внесат „нов мощен импулс“ в двустранните отношения, съобщи китайската държавна агенция Синхуа.
Chinese President Xi Jinping made his first official visit to North Korea in 7 years— Visegrád 24 (@visegrad24) June 8, 2026
The summit comes as Beijing seeks to reassert its influence over Pyongyang. This follows a period where North Korea significantly deepened its military and economic ties with Moscow.
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Китай е готов да разшири сътрудничеството със Северна Корея в области като икономиката, търговията, селското стопанство, здравеопазването, строителството, науката и технологиите, подчерта китайският президент.
Си и съпругата му Пен Лиюан бяха посрещнати тържествено на летището в Пхенян от Ким Чен Ун и първата дама Ри Сол Джу. Кадри на държавните медии показаха как двамата лидери се поздравяват на пистата, докато деца поднасят букети на китайската делегация.
Chinese President Xi Jinping visits North Korea for talks with Kim Jong Un as ties deepen. https://t.co/CgoXKrhVCE pic.twitter.com/5pDGryfjfw— ARISE NEWS (@ARISEtv) June 8, 2026
По-късно на площад „Ким Ир Сен“ се състоя официална церемония по посрещането с почетен караул, конен ескорт и хиляди граждани, развяващи знамена и цветя. Над площада бяха поставени големи портрети на Си и Ким.
След салют от 21 оръдия двамата лидери направиха преглед на почетния караул, а впоследствие проведоха официални разговори и участваха в държавен банкет.
🇨🇳 President Xi Jinping with 🇰🇵General Secretary Kim Jong Un for his state visit in DPRK! pic.twitter.com/R1qmw8UVmw— AES News 🚩 (@socialistnews_) June 8, 2026
Визитата е първото задгранично пътуване на Си Цзинпин за годината и идва само седмици след срещите му с руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в Пекин.
Xi Jinping chega à Coreia do Norte para visita oficialhttps://t.co/Hd6K7heVx1— Folha de S.Paulo (@folha) June 8, 2026
Посещението се разглежда като част от усилията на Китай да затвърди позициите си на ключов международен играч в период на сериозни геополитически промени. То също така демонстрира стремежа на Пекин да подчертае исторически близките си отношения с Пхенян въпреки засилващото се сътрудничество между Северна Корея и Русия през последните години.
Според Синхуа Си Цзинпине уверил Ким, че независимо от промените в международната обстановка Китай ще продължи да цени традиционното приятелство между двете държави.
За Северна Корея посещението бележи нов етап в опитите на режима да балансира отношенията си между Китай и Русия, като извлича икономически и военни ползи и от двете страни, без да става прекалено зависим от нито една от тях.
Ден преди пристигането на Си Цзинпин севернокорейските държавни медии съобщиха, че Ким Чен Ун е инспектирал голямо предприятие за производство на боеприпаси, където е бил информиран за планове за увеличаване на