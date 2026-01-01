Китайският лидер Си Цзинпин призова за задълбочаване на „стратегическата координация и сътрудничество“ със Северна Корея по време на първото си посещение в изолираната държава от седем години насам.

На среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун Си заяви, че двете страни трябва да внесат „нов мощен импулс“ в двустранните отношения, съобщи китайската държавна агенция Синхуа.

Китай е готов да разшири сътрудничеството със Северна Корея в области като икономиката, търговията, селското стопанство, здравеопазването, строителството, науката и технологиите, подчерта китайският президент.

Си и съпругата му Пен Лиюан бяха посрещнати тържествено на летището в Пхенян от Ким Чен Ун и първата дама Ри Сол Джу. Кадри на държавните медии показаха как двамата лидери се поздравяват на пистата, докато деца поднасят букети на китайската делегация.

По-късно на площад „Ким Ир Сен“ се състоя официална церемония по посрещането с почетен караул, конен ескорт и хиляди граждани, развяващи знамена и цветя. Над площада бяха поставени големи портрети на Си и Ким.

След салют от 21 оръдия двамата лидери направиха преглед на почетния караул, а впоследствие проведоха официални разговори и участваха в държавен банкет.

Визитата е първото задгранично пътуване на Си Цзинпин за годината и идва само седмици след срещите му с руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп в Пекин.

Посещението се разглежда като част от усилията на Китай да затвърди позициите си на ключов международен играч в период на сериозни геополитически промени. То също така демонстрира стремежа на Пекин да подчертае исторически близките си отношения с Пхенян въпреки засилващото се сътрудничество между Северна Корея и Русия през последните години.

Според Синхуа Си Цзинпине уверил Ким, че независимо от промените в международната обстановка Китай ще продължи да цени традиционното приятелство между двете държави.

За Северна Корея посещението бележи нов етап в опитите на режима да балансира отношенията си между Китай и Русия, като извлича икономически и военни ползи и от двете страни, без да става прекалено зависим от нито една от тях.

Ден преди пристигането на Си Цзинпин севернокорейските държавни медии съобщиха, че Ким Чен Ун е инспектирал голямо предприятие за производство на боеприпаси, където е бил информиран за планове за увеличаване на