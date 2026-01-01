Аквапарк във Варна е временно затворен, след като част от съоръженията му са били умишлено срязани и повредени. За случая съобщиха от аквапарка в публикация във Facebook.

По думите на ръководството, вандалската проява е установена в понеделник сутринта. В резултат на нанесените щети съоръженията не могат да бъдат използвани, докато не бъдат възстановени и проверени за безопасност.

От аквапарка подчертават, че обектът е преминал всички необходими проверки и работи в рамките на закона. По информация на ръководството са налични всички необходими документи и разрешителни за извършване на дейността.

За случилото се вече е уведомена полицията, като по случая се води разследване.

От аквапарка посочват, че безопасността на посетителите е основен приоритет. Затова обектът ще остане затворен, докато бъдат отстранени всички щети и бъде установено, че съоръженията отново са напълно безопасни за ползване.

От ръководството изразяват надежда, че ремонтните дейности ще приключат възможно най-скоро и аквапаркът отново ще може да посреща посетители.