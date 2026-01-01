Награждаваният френски филмов продуцент Никола Алтмайер и шефката на пиар отдела на "Диор" Матилд Фавие загинаха при автомобилна катастрофа в Западна Франция, съобщиха местните власти.

Колата на двойката се е блъснала в насрещно движещ се камион, докато е изпреварвала друго превозно средство в понеделник следобед, предава Vesti.bg.

57-годишната Фавие беше ръководител на връзките с обществеността на луксозната модна марка "Диор".

Алтмайер, 61-годишен филмов продуцент, ръководеше компанията Mandarin & Compagnie заедно с брат си Ерик.

Братята продуцират пародийния сериал в стил 50-те години на миналия век „OSS 117“ и култовата комедия „Brice de Nice“, както и трилър, базиран на възхода на бившия френски президент Никола Саркози, „Conquest“.

През 2017 г. Алтмайер получи, заедно с брат си, наградата „Даниел Тоскан дю Плантие“ за най-добър френски продуцент на годината, връчвана от френския еквивалент на наградите „Оскар“.

„Никола, Матилда, вие се обичахте, ние ви обичахме. Огромна тъга и шок. Мислите ми са със семействата ви“, написа в социалните мрежи носителят на „Оскар“ френският актьор Жан Дюжарден, който участва във филмите „OSS 117“.

Френският министър на културата Катрин Пегар отдаде почит на Алтмайер като „продуцент с остър поглед, способен да съчетава популярна комедия и авторски амбиции с еднаква точност“.

„До него Матилд Фавие въплъщаваше друга форма на френско величие: тази на модата и лукса“, добави министърът в изявление.

Бернар Арно, главен изпълнителен директор на конгломерата LVMH, който притежава "Диор", почете Фавие в Инстаграм акаунта на марката, казвайки, че тя „е посветила толкова много години от живота си, за да вложи страстта, енергията и таланта си в служба на