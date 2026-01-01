Ковчегът с тленните останки на цар Самуил бе положен в мраморния саркофаг в базиликата „Света София", след като патриарх Даниил възглави траурното богослужение.

С благоговение и синовна почит посрещаме саркофага с тленните останки на един от най-достойните и велики владетели на българския народ – цар Самуил, каза той в речта си.

Сред присъстващите в храма бяха президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, министри, представители на държавни институции, дипломати и др.

Шествие придружи до храма тленните останки на цар Самуил. Саркофагът бе поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София - Божия премъдрост“. В завършения си вид той ще тежи около два тона и половина. Той е изработен от мрамор, който е от изконните български земи на Самуиловото царство.

Саркофагът вчера бе сглобен в е базиликата „Света София - Божия премъдрост“. Изработеният във Велинград саркофаг е с приблизителни размери 2,30 метра дължина, 90-100 сантиметра ширина и 85-90 сантиметра височина. Той е предвиден да побере дървен ковчег. Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

„Спартан“ с изтребители, военни почести и шествие: България посрещна тленните останки на цар Самуил

По проекта са предвидени христограма, изображение на архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, както и изображения на два пауна и дворец. Отделните изображения са изработени като панели, които са вградени в саркофага.

В Музея на византийската култура в Солун тази сутрин се проведе официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България. На церемонията присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участва и министърът на културата Лина Мендони.

По силата на споразумението между София и Атина Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, открити през 1969 г. в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви. След края на церемонията тленните останки бяха транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан“.

С тържествена държавна церемония в центъра на София България посрещна тленните останки на цар Самуил. В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил“ министър-председателят Румен Радев произнесе слово. При изпълнението на химна на България отекнаха 21 артилерийски салюта. Церемонията продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил.