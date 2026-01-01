Тежка катастрофа блокира движението по автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. Инцидентът е при 267-ия километър, преди Ямбол.

На мястото е пристигнала въздушна линейка за транспортиране на пострадал. Кадри от инцидента показват медицинския хеликоптер на магистралата.

По първоначална информация катастрофата е с участието на няколко автомобила. Сред превозните средства има и тежкотоварен камион, но участието му все още не е официално потвърдено.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението при км 267 в посока Бургас е временно ограничено заради пътнотранспортното произшествие.

Обходният маршрут е през пътен възел „Нова Загора“ – път II-55 – Нова Загора – път II-66 – Сливен – път II-53 – пътен възел „Петолъчката“.

На място работят екипи на Спешна помощ, пожарната и полицията. Образувала се е колона от автомобили.

Към момента няма официална информация за точния брой на пострадалите и състоянието им.