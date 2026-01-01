На 87-годишна възраст почина психотерапевтът и екстрасенс, известен в миналото, Анатолий Кашпировски. За смъртта му съобщи телевизионният водещ Андрей Малахов, пише UA.news.
Причината за смъртта все още не е разкрита, съобщава NOVA.
Анатолий Кашпировски доби широка слава в края на 80-те години на миналия век. По това време той провежда масови сеанси с хипноза и така наречените „изцеления“, включително и на живо по телевизията.
Помер відомий радянський псевдопсихотерапевт Анатолій Кашпіровський.— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) October 3, 2026
Він був дуже популярний наприкінці 80-х, коли почав проводити сенси «гіпнозу» на телебаченні. Колись навіть директор Інституту серця Борис Тодуров хвалився, що Кашпіровський за 5 хвилин вилікував йому спину.… pic.twitter.com/GoerCebI06
По-късно Кашпировски продължава обществената си дейност. През 1993 г. е избран в Руската Държавна дума като представител на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР).
Anatoly Kashpirovsky has died at the age of 87. pic.twitter.com/PBFydzAlAG— Sota News (@sotanews) October 3, 2026
През последните години Кашпировски водеше собствен YouTube канал, където публикуваше видеоклипове и общуваше с аудиторията си.