Военно-транспортният самолет „Спартан“, пренасящ тленните останки на цар Самуил, кацна на летище „Васил Левски“ в София. Самолетът бе ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. На родна земя тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати с шпалир от гвардейци и червена пътека.

От борда на военно-транспортния самолет слязоха министър-председателят Румен Радев, заместник министър-председателят Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев и делегация.

От летището до центъра на София и площад „Княз Александър I“ тленните останки на цар Самуил бяха пренесени от военнослужещи от Българската армия. Те бяха поставени на военен камион, който бе ескортиран от военна полиция, специализирани полицейски автомобили „Пустинни котки“ и мотоциклетисти.

БГНЕС

БГНЕС

БТА

С тържествена държавна церемония в центъра на София, на площад „Княз Александър I“, България посреща тленните останки на цар Самуил.

Министър-председателят Румен Радев произнесе слово.

При изпълнението на химна на България след това отекнаха 21 артилерийски салюта.

На церемонията присъстваха президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, вицепремиерът Иво Христов, президентите Петър Стоянов (1997 г. - 2002 г.), Росен Плевнелиев (2012 г. - 2017 г.), Георги Първанов (2002 г. - 2012 г.), българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, митрополити, кметът на София Васил Терзиев, както и вицепремиерът Гълъб Донев, вицепремиерът Атанас Пеканов, вицепремиерът Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на енергетиката Ива Петрова, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, министърът на външните работи Велислава Петрова. На площада са и бившите премиери премиер Сергей Станишев, Кирил Петков, Бойко Борисов, както и политически лидери и депутати - Николай Денков, Асен Василев, Ивайло Мирчев, евродепутати, представители на дипломатическия корпус, висши военни, представители на държавни институции, общински съветници, духовни лица, граждани.

Церемонията продължава с шествие до църквата „Света София", където хората ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

БГНЕС

БГНЕС

БГНЕС

БГНЕС

Паметен момент: Гърция предаде тленните останки на цар Самуил на България

По-рано през деня в Музея на византийската култура в Солун се проведе официална церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил (997–1014 г.) от Гърция на България.

На церемонията присъстваха министър-председателят Румен Радев и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. От българска страна участваха още заместник министър-председателят Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и представители на академичната общност. От гръцка страна участваха и министърът на културата Лина Мендони. С военнотранспортния самолет „Спартан“ за Солун отпътува и гвардейска част.

След изявления на двамата премиери България и Гърция подписаха приемно-предавателните протоколи за тленните останки на българския цар Самуил. Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на министър-председателите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

С подписването на протоколите Гърция официално предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, както и антропологичен материал, открит в други саркофази в базиликата „Св. Ахилий“ в Малкото Преспанско езеро. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

Шествие, филтровъчни пунктове и организация на движението в центъра на София

Около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по приемането и полагането на тленните останки на цар Самуил, съобщи Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Около 10:00 ч. поетапно бе ограничено движението по бул. „Цар Освободител“ в участъка между улиците „Дунав“ и „Раковски“, като в района ще има зона за провеждане на официалната част на събитието.

Ообособени са две зони. В първата е официалната част, като достъпът е контролиран от полицейски служители. Във втората зона са допускани граждани след избирателна проверка на определени места. Няма да бъдат допускани хора с вещи и предмети, които могат да застрашат живота и здравето на присъстващите, сред които стъклени бутилки, метални палки и други забранени предмети.

Около 12:00 ч., в зависимост от хода на събитието и пристигането на самолета с тленните останки на цар Самуил, ще бъде ограничено движението по маршрут от летище „Васил Левски“ София, по ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Раковски“. Ограничението ще бъде за минимално необходимото време, за да не се натоварва допълнително трафикът. По думите на главен инспектор Иван Георгиев движението се очаква да бъде възстановено най-късно около 13:30 ч., с изключение на участъка на бул. „Цар Освободител“ между ул. „Раковски“ и бул. „Дондуков“.

След приключването на церемонията, което се очаква да бъде около 13:20-13:25 ч., ще има шествие с тленните останки на цар Самуил. То ще премине по бул. „Цар Освободител“, наляво по „Раковски“, надясно по ул. „Оборище“, наляво по ул. „Париж“ и ще влезе през входа на храм „Света София“.

Гражданите няма да могат да се движат заедно със шествието по пътното платно, но ще могат да се придвижват по тротоарите. При голямо струпване на хора движението по тях може да бъде затруднено, посочи Георгиев.

От Столична община съобщиха, че от 12:00 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забраняват влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по редица улици и булеварди в централната част на София.

Ограниченията ще обхванат ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, бул. „Брюксел“ между ул. „Мими Балканска“ и бул. „Цариградско шосе“, както и бул. „Цариградско шосе“ между бул. „Брюксел“ и бул. „Васил Левски“. Ще бъде ограничено движението и по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Временната организация включва също улиците „Леге“, „Княз Александър I“, „Дякон Игнатий“, „Георги Бенковски“, „6-ти септември“, „Цар Шишман“, „15-ти ноември“, „Оборище“, „Московска“, „Георги С. Раковски“, „Дунав“ и „11-ти август“ в посочените от Столичната община участъци.

От 12:00 часа се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, само на разрешените за това места.

От 13:50 часа до 14:20 часа се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от пл. „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“, допълват от Столична община.

Радев: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави

Министър-председателят Румен Радев обяви във вторник „историческото споразумение за връщане на тленните останки на цар Самуил". По думите му стремежът на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро, където е била лятната резиденция на Самуил.

Румен Радев отбеляза, че вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил.

„На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност на премиера на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни“, каза Радев и изтъкна, че днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави, а общото им членство в ЕС спомага всяка от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.

По-късно същия ден министрите на културата на България и Гърция подписаха споразумение за взаимно предоставяне на реликви с историческа стойност.