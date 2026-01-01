Ръководителят на затворническата система в американския щат Тенеси подаде оставка след неуспешното изпълнение на смъртната присъда на Криста Пайк, съобщи губернаторът Бил Лий, цитиран от Асошиейтед прес.

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Комисарят на Департамента по затворите на Тенеси Франк Страда посочи в изявление, че оттеглянето му „е най-доброто решение“ за щата, докато тече независимо разследване, което трябва да установи причините за провала на изпълнението на смъртната присъда на Пайк в сряда.

Пайк е поставена на апаратно дишане и е останала в безсъзнание в болница, съобщиха адвокатите ѝ в съдебно заявление вчера.

По думите им лекарите полагат усилия да спасят живота ѝ, а в четвъртък са се опитвали да изчистят от организма ѝ двете дози от веществото, което щатът използва при изпълнението на смъртни присъди.