Ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД е поискало среща през следващата седмица със столичния кмет Васил Терзиев, за да се потърси спешно решение на проблемите с „Топлофикация София“ ЕАД, информира дружеството в разпространено днес прессъобщение.

Във връзка с преговорите по подписването на нов договор за доставка на природен газ с „Топлофикация София“ ЕАД за 2027 г., както и с оглед настъпването на отоплителния сезон и ниските нива на плащания от страна на топлофикационното дружество, ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД поиска от ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД пълна и актуална информация за финансовото и ликвидното състояние на дружеството, в т.ч. информация относно приходите от продажба на електрическа енергия чрез „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), актуализиран план-график за плащанията към „Булгаргаз“ ЕАД до края на ценовия период 2026/2027 г. и 13-седмична прогноза за очакваните парични потоци и източници на финансиране, посочват от „Булгаргаз“.

Задълженията на „Топлофикация София“ ЕАД към „Булгаргаз“ ЕАД надхвърлят 900 млн. евро, а дружеството системно не изпълнява договорения график за тяхното погасяване. Затова е необходима актуална финансова информация, която да позволи на „Булгаргаз“ да оцени възможностите на топлофикационното дружество да заплаща текущите доставки на природен газ и да погасява натрупания дълг, се посочва в съобщението.

Продължаващото нарастване на задълженията и недостатъчните плащания налагат поемането на конкретни ангажименти, подкрепени с осигурено финансиране.

Към настоящия момент в „Булгаргаз“ ЕАД все още не е постъпила поисканата информация от „Топлофикация София“ ЕАД, въпреки изричното настояване на обществения доставчик данните да бъдат предоставени в срок до 22 октомври т.г. „Булгаргаз“ ЕАД счита за недопустимо в условията на започнал отоплителен сезон и при натрупани задължения, надхвърлящи 900 млн. евро, „Топлофикация София“ ЕАД да продължава да не предоставя дори базова информация за финансовото си състояние, което поставя под сериозно съмнение готовността на топлофикационното дружество да предприеме реални действия за разрешаване на задълбочаващия се финансов проблем, е посочено в съобщението.

На 11 септември министърът на енергетиката Ива Петрова каза, че общите задължения на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг (БЕХ) надхвърлят 1 милиард и 280 милиона евро.

По думите ѝ към настоящия момент именно тези две дружества осигуряват необходния финансов ресурс за продължаване на доставките при системно и трайно неизпълнение на насрещните задължения на „Топлофикация София“. За да обезпечи доставката на природен газ, „Булгаргаз“ търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от БЕХ, така и чрез търговски банки чрез кредитни линии. Това позволява към момента доставките да бъдат осигурявани, но не представлява устойчив модел, отбеляза министърът на енергетиката.