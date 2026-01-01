Първата дама на САЩ Мелания Тръмп е постигнала споразумение за прекратяване на огъня между Русия и Украйна в контролирания от руските сили град Олешки, което ще влезе в сила на 29 октомври, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Жителите на града, който се намира в Южна Украйна и е под руска окупация от февруари 2022 г., съобщават за все по-сериозен недостиг на храна.

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"Двете страни се споразумяха временно да прекратят всички военни действия в Олешки, за да осигурят достъп за хуманитарна помощ и да подготвят евакуацията на жителите по специално определен безопасен коридор", се посочва в изявление на Белия дом.

"Положението в Олешки е изключително тежко. Градът се намира на фронтовата линия и е на ръба на хуманитарна катастрофа. Сред останалите в него жители преобладават възрастните хора, които спешно се нуждаят от медицински грижи, лекарства, храна и чиста питейна вода", заяви първата дама на САЩ, цитирана в съобщението на Белия дом.

Мелания Тръмп работи и за връщането при семействата им на украински деца, отведени в Русия по време на войната.