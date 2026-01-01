Папа Лъв XIV, който се възстановява след операция, проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Светият отец настоя за незабавно прекратяване на огъня в окупирания украински град Олешки, за да се облекчи тежката хуманитарна ситуация за цивилното население.

Разговорът се е състоял, докато 71-годишният понтифик е в римската болница „Джемели“ след хирургическа интервенция за отстраняване на раков тумор от десния му бял дроб.

Призив за хуманитарен коридор

В официално изявление Ватиканът съобщи, че папата е изразил „дълбока загриженост“ за хуманитарната криза в Олешки, Херсонска област. Призивът му към руския президент е бил за примирие, което да позволи доставката на храна и медицинска помощ, както и „доброволната и безопасна евакуация на цивилното население“.

Според наличната информация, жителите на Олешки са изправени пред задълбочаваща се криза, белязана от недостиг на храна и лекарства. Градът се намира под кръстосан огън между руските и украинските войски, което прави достъпа на хуманитарни организации изключително труден. Намесата на папата следва и призивите на други международни институции.

Върховният комисар на ООН по правата на човека, Фолкер Тюрк, също осъди „отчайващата“ ситуация в града и призова Русия да позволи евакуацията на цивилните, се посочва в съобщенията.

Действия от болничната стая

Междувременно Светият престол публикува първите снимки на понтифика след операцията. На кадрите се вижда как той отслужва литургия в импровизиран олтар в болничната си стая, заобиколен от медицински персонал.

Според пресслужбата на Ватикана, папата е благодарил на лекарите и сестрите за грижите, които полагат за него и останалите пациенти. Това е поредната дипломатическа инициатива на Ватикана, свързана с конфликта в Украйна. Директният разговор между папата и руския президент обаче, иницииран от болничното легло, подчертава изключителната спешност на хуманитарната ситуация в конкретния регион.