Папа Лъв XIV отслужи литургия в болницата, където се възстановява след операция заради рак на белия дроб. Това показват първите снимки на главата на Римокатолическата църква, публикувани от Ватикана след хирургичната интервенция.

На кадрите 71-годишният папа, роден в Чикаго, е застанал пред импровизиран олтар в стая на десетия етаж на римската болница, облечен в зелено литургично одеяние.

На двете публикувани снимки той изглежда спокоен и в добро състояние. До него е личният му секретар, перуанският свещеник Едгард Римайкуна.

„Той отслужи литургия с медицинския и сестринския персонал на болница „Джемели“, както и с някои присъстващи там хора, които очевидно в този момент не бяха на смяна“, съобщи пресслужбата на Ватикана. Към тях се присъединили и служители на полицията.

„Той благодари на целия персонал - лекари, медицински сестри и санитари - за службата им, за близостта им с хората, за грижата към уязвимостта им и по-специално, разбира се, за грижите, вниманието и лечението, които получава през тези дни“, заявиха от пресслужбата, цитирана от АФП.

Очаква се в неделя папата да оглави традиционната молитва „Ангел Господен“, но източник от Ватикана не уточни дали тя ще бъде отправена от болницата или от Ватикана.

По традиция папата произнася молитвата всяка неделя от прозореца на Апостолическия дворец с изглед към площад „Свети Петър“, където се събират вярващи.

Лъв XIV беше приет във вторник в римската болница „Джемели“, разположена северно от Ватикана, където претърпя операция за отстраняване на раков тумор от десния бял дроб.

Лекарите съобщиха, че възстановяването му протича нормално, но продължаващите изследвания ще определят следващите стъпки в лечението.

В четвъртък медицинският екип заяви, че рентгеновата снимка на гръдния кош показва „добро възстановяване на оперирания бял дроб“.

Днес лекарите съобщиха за „постоянно подобрение на общото му състояние“.

По думите им папата вече извършва „напълно самостоятелно обичайните си ежедневни дейности“.

Все още се очакват резултатите от изследванията, които трябва да установят дали ракът се е разпространил.

„Духът му е добър, това е очевидно. Възстановяването също върви добре, тъй като папата успя да отслужи литургия“, заяви източникът от Ватикана.

Пресслужбата на Ватикана не предостави нова информация за възможния момент на изписване на папата от болницата. Тя повтори първоначалната прогноза на лекарите, че възстановяването ще отнеме около седмица.

Ако Лъв XIV произнесе молитвата „Ангел Господен“ от прозореца на болница „Джемели“, това няма да е първият подобен случай.

На 6 февруари 2005 г. 84-годишният папа Йоан Павел II се появи на прозореца на болницата, докато се възстановяваше от дихателни проблеми, свързани с грип. Негов помощник прочете молитвата вместо него.

На 11 юли 2021 г. папа Франциск, тогава на 84 години, също отправи молитвата от болничен прозорец след операция на дебелото черво. Тогава той заяви пред събралото се множество: „Радвам се, че мога да спазя неделната си среща за молитвата „Ангел Господен“, дори и тук.“

Ватиканът публикува и част от писмата и рисунките, изпратени от деца в болницата. Сред тях имаше рисунка на дърво с надпис „За папа Лъв“, на която се виждат трева, слънце и облаци, както и писмо от 18-годишно момиче, което пише на Лъв XIV: „Ще дойдат по-добри дни и за двама ни.“

Седемгодишно момче на име Анджело разказва, че през последните 36 дни също е било на десетия етаж на болница „Джемели“, където е претърпяло операция на главата.

„Майка ми и аз се молим за вас всяка вечер“, пише то. „Надявам се скоро да оздравеете.“