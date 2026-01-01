Лекарите поставиха диагноза рак на белите дробове на папа Лъв Четиринадесети, след като снощи хирурзи отстраниха част от десния му бял дроб, съобщи Ватиканът в медицински бюлетин, цитиран от Ройтерс.

Папа Лъв XIV премина през успешна белодробна операция

Папата страда от аденокарцином – често срещана форма на рак на белия дроб, като изследванията на тъканни по време на операцията, потвърдиха подозренията на лекарите, възникнали след предварителните прегледи, се казва в бюлетина.

Лъв беше приет снощи в римската болница „Джемели“ за операция за отстраняване на израстък, който лекарите бяха открили при неотдавнашен медицински преглед.

Ватиканът първоначално съобщи, че операцията е била успешна, а след това предостави по-подробна информация от главния хирург на папата, д-р Стефано Маргаритора, и личния му лекар, д-р Луиджи Карбоне.

„За да се постигне лечебен ефект, долният дял на десния бял дроб беше отстранен чрез видеоасистирана процедура“, се казва в медицинския бюлетин, като се уточнява, че целта е била да се премахне цялата ракова тъкан.

Човешките бели дробове имат пет дяла – три на десния бял дроб и два на левия, посочва Ройтерс.

Медицински експерти казват, че за да коментират случая на папата, ще е необходимо да знаят размера на отстранената туморна маса и дали ракът се е разпространил към лимфните възли – информация, която Ватиканът към момента не е предоставил.

„Въпреки че имаме диагнозата, все още не знаем стадият. Това е от решаващо значение за прогнозата и лечението“, заяви д-р Стивън Лиу, експерт по рак на белия дроб в Университета „Джорджтаун“ във Вашингтон и началник на отделението по хематология и онкология в болницата „МедСтар Джорджтаун Юнивърсити“.

„Ако става дума за малък рак на белия дроб, без засягане на лимфните възли, самата операция вероятно ще бъде достатъчно лечение“, каза той пред Ройтерс. „Но ако окончателният анализ разкрие по-голям обхват на раковото засягане, това би насочило към по-лоша прогноза“, добави експертът.

Снощната операция е продължила около 90 минути и е преминала успешно и без усложнения, каза по-рано Ватиканът. Папата се е събудил нормално и почива в болничната си стая.

Ватиканът каза още, че се очаква папата да прекара около седмица в болницата, за да се възстанови. Всичките му публични ангажименти са отменени до 20 октомври.