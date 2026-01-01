Папа Лъв XIV е претърпял във вторник операция в римска болница за отстраняване на възелче от белия дроб, която е „успешно завършила“, съобщи Ватиканът. Според кратко изявление процедурата е минала „в очаквания срок и по планирания начин“, а Светият отец се е върнал в стаята си. Повече подробности ще бъдат дадени по-късно. Папата влезе в болницата сутринта усмихнат и махайки, часове преди операцията.

Това е първият болничен престой на 71-годишния Лъв, откакто стана глава на Католическата църква на 8 май 2025 г. Служители на Ватикана, които са го виждали в понеделник, казват, че е изглеждал спокоен, а кардинал Пиетро Паролин каза пред ANSA, че папата е бил „много спокоен“ относно състоянието си. В неделя след молитвата „Ангел Господен“ Лъв съобщи на площад „Свети Петър“, че лекарите са открили възелчето „на много ранен етап“ при медицински прегледи и че „смятат, че би било правилно да се намеси“. Ватиканът каза пред АФП, че възелчето е открито при рутинни прегледи и че не е имало симптоми, довели до проверка на белите дробове. Преди операцията Ватиканът съобщи, че възстановяването се очаква да отнеме около седмица, а аудиенциите на папата са отменени до 20 октомври.

Хора пред болницата изразиха загриженост. Джорджа Фей, 57-годишна италианка, каза: „Светият отец обаче е в много добри ръце тук, в болницата, защото имаме някои изключителни лекари. Ще се моля много за него.“ Джузепе Пурпура, на 72, каза: „Още е доста млад и наистина не очаквах това. Мислех, че е в по-добро здраве“, като добави, че „за щастие е хванато навреме.“ Генералният викарий на Римската епархия кардинал Балдассаре Реина ръководи молитва с броеница в болничния параклис, излъчена от Ватикана, в която присъстваха десетки хора. Той помоли всички енории в града да се присъединят.

Ватиканът исторически е потаен относно здравето на папите, но стана по-прозрачен по време на болестта на предшественика на Лъв, Франциск, който свободно говореше за болестите си.

Лъв, роден в Чикаго и първият папа от САЩ, е спортен и се смята, че като цяло е в добро здраве. Предвидено е да пътува до Южна Америка от 6 до 17 ноември, за да посети Уругвай, Аржентина и Перу. Не е ясно какво би се случило при по-дълго възстановяване: според църковното право кардинал-камерленго поема административните задължения, ако папата умре, но понтификите нямат заместник, ако станат недееспособни.

Марко Скарчи, експерт по гръдна хирургия във Великобритания, каза пред АФП, че операцията не е „особено рискована“ и очаква бързо възстановяване. Повечето белодробни възелчета са доброкачествени, но малък процент могат да са ранен знак за рак. Професор Федерико Венута, ръководител на гръдната хирургия в римската болница Policlinico Umberto 1, обясни пред АФП, че малкото възелче се нарича „монетовидна лезия“, защото на рентген прилича на монета. Малките възелчета обикновено не причиняват симптоми, а по-големите могат да причинят задух, болка в гърдите и упорита кашлица, понякога с кръв. Според него такива възелчета „могат да са цяла гама доброкачествени лезии – възпалителни, инфекциозни, автоимунни или вродени, или могат да са злокачествени“. Отстраняването може да става под обща анестезия, като пациентът диша през тръба. Дори възелчето да не е доброкачествено, прогнозата би била „много положителна“: „При общо здрав човек прогнозата за рак на белия дроб, открит на толкова ранен етап – по-специално белодробно възелче без далечно разпространение – е абсолютно благоприятна“, каза Венута.