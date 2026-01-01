Хиляди хора се събраха на площад „Свети Петър“ във Ватикана в сряда за литургия, която трябваше да бъде водена от папа Лъв. Вместо това друг висш представител на Католическата църква зае неговото място, докато първият американски папа се възстановява в болница, след като бе диагностициран с рак на белия дроб след операция за отстраняване на лоб от десния му бял дроб.

Диагнозата рак на папата, потвърдена във вторник, предизвика тревога в целия католически свят, обобщава Vesti.bg. Папа Лъв бе избран преди по-малко от 18 месеца на 69-годишна възраст - най-младият мъж, избран да оглави Католическата църква, след папа Йоан Павел II преди почти 40 години. Предвид сравнително младата му възраст, нагласата във Ватикана и сред църковните лидери бе, че Лъв го очаква дълго папство. Това предположение сега бива подложено на изпитание.

Мнозина във Ватикана се надяваха, че ерата на папските здравословни проблеми е оставена настрана в краткосрочен план. Предшественикът на Лъв, папа Франциск, избран на 76 години и с липсваща част от десния си бял дроб, имаше поредица от здравословни проблеми към края на своя понтификат и прекара седмици в болница „Джемели“ с пневмония. Франциск, който служи като папа от 2013 г., почина от инсулт и сърдечна недостатъчност през април 2025 г.

Подходът на папа Лъв към собственото му здраве бе стабилен, разумен и балансиран. Той отива в папската резиденция в Кастел Гандолфо извън Рим всеки вторник за почивен ден. Той играе тенис, плува, а като кардинал е имал личен треньор.

Всичко това засили шока от приемането му в болница.

„Никой не го очакваше“, заяви пред журналисти държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин, сравнявайки го с „гръм от ясно небе“.

Кардиналът, говорейки преди потвърждаването на диагнозата рак, добави: „Притеснен съм“.

Лъв XIV отмени всички свои аудиенции до 20 октомври, докато продължава възстановяването си. Лекарите са уверени, че ракът е бил отстранен по време на операцията, но са необходими допълнителни изследвания.

За папата близките планове са под въпрос. Лъв влезе в болница по средата на голяма ватиканска среща на епископи и църковни лидери, която сам бе свикал. Дискусиите бяха фокусирани върху това как църквата може да подкрепя двойките и семействата десетилетие след ключов документ, издаден от папа Франциск, който отвори възможността за разведени и повторно женени католици да получават причастие.

Срещата бе пример за това как Лъв, в свой собствен стил, се стреми да приложи реформите, започнати от неговия предшественик. Но операцията му значеше, че той не може да участва в литургията, с която приключи събирането, нито да вземе активно участие в срещите.

„Това е много тревожно и мисля, че по-новите вести, че всъщност става дума за рак, са изключително безпокойни за всички“, каза архиепископ Тим Костело, председател на Конференцията на австралийските епископи, веднага след литургията в сряда близо до площад „Свети Петър“. Архиепископът бе сред участниците в събирането и заяви, че е писал на папата от името на епископите от своята страна, уверявайки го в техните молитви и подкрепа.

Повдигат се въпроси и относно бъдещите пътувания на папата. От 6 до 17 ноември е планирано той да бъде в Латинска Америка за интензивна обиколка в три държави - Уругвай, Аржентина и емоционално „завръщане у дома“ в Перу, където е служил като мисионер и епископ. Сгъстената му програма включва 14 полета, 50 събития и посещения на места с голяма надморска височина на континента.

Архиепископ Костело посочва, че последните събития „неизбежно“ поставят под въпрос предстоящото пътуване, но подчерта, че Лъв е „силен мъж, той е физически здрав мъж“ и че има голяма надежда той „да преодолее това“. До сряда не са обявени промени в датите на пътуването.

Лъв XIV, педантичен и детайлно ориентиран лидер, се увери, че всичко е подредено преди операцията му. Няколко дни преди да обяви, че отива за хирургична интервенция, папата потвърди избора на кардинал Луис Антонио Тагле - висш ватикански представител от Филипините - за важната роля на декан на Кардиналската колегия. Това е позицията, заемана от кардинал Лорънс, изигран от Ралф Файнс във филма „Конклав“, излязъл в месеците преди реалния папски избор, от който бе излъчен Лъв.

Назначаването на Тагле, който замени Лъв и председателстваше литургията във Ватикана в сряда, придоби ново значение с влизането на папата в болница. Деканът, който е „пръв сред равни“ лидер на колегията, играе ключова роля при председателстването на конклав (при условие че е под 80 години) и на предконклавните съвещания. Всеки бъдещ папски избор се смята за нещо далеч в бъдещето. Но назначаването на 69-годишния Тагле, харизматична фигура, сочена по-рано за възможен папа, бе важна организационна стъпка.

Диагнозата рак на Лъв бе посрещната с вълна от обществена подкрепа. Тя му предоставя възможност да се свърже с толкова много други хора и семейства, засегнати от заболяването.

„Папа Лъв е показвал състрадателна солидарност с толкова много хора, преминаващи през изпитания и предизвикателства в живота си“, заяви пред CNN отец Джоузеф Фарел, лидер на Августинския орден и приятел на папата. „Като августинци приканваме всички хора да проявят същата любяща и изпълнена с молитва солидарност със Светия отец.“ Лъв е августинец и бивш ръководител на ордена.

В семейството на папата има история на ракови заболявания, като най-големият му брат Луис Прево в момента се лекува от коварната болест, открита за първи път през 2017 г. Майката на папата, Милдред, умира от рак през 1990 г. Неговият баща, също Луис, умира от рак на дебелото черво и сърдечно заболяване през 1997 г.