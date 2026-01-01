Влак с двеста пътници престоява над 8 часа на гара Елисейна заради прекъсване на контактната мрежа, каза за БТА областният управител на Враца Росен Михайлов. Влакът е спрял заради повредата, като се създава организация за извозване на пътниците, съобщи Михайлов.

Пътници сигнализират, че не им е давана никаква информация. Съобщават още, че водата е била свършила, а във влака пътуват и деца.

Влакът е тръгнал с един час закъснение. На гарата в Своге е имало престой, а от 3:30 ч. през нощта влакът е спрял на гара Елисейна. Има доста възрастни хора, които са притеснени, някои вдигнаха кръвно налягане, има и пътуващи с малки деца, разказа пътник във влака.

По думите му хората във влака са напрегнати, тъй като липсва яснота какво ще се случва. Той допълни, че в купетата е било горещо, но от половин час отоплението е спряно.

От областната администрация казаха, че търсят варианти за извозване на пътниците.

Няма бедстващи пътници, съобщи инж. Пламен Добрев, директор "Управление движението на влаковете и капацитета" в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Добрев заяви, че заради снежната обстановка бързият блак София - Варна престоява от 3:10 ч. на гара Елисейна и към 10:15 ч. влакът ще замине. Движението между гарите Елисейна и Мездра е било преустановено заради паднали дървета и натрупан сняг, обясни той.

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Екипи са работили цяла нощ, за да разчистят и да може влакът отново да се движи.

Той подчерта, че пътниците са били във влака, в който е имало подадено напрежение и е имало отопление. На пътниците е подавана информация, а в момента се раздават и топли напитки и храна. Имало е вода в гарата, така че няма бедстващи пътници.

Пламен Добрев съобщи, че в момента е спряно движението Ботев - Калофер, където има паднало дърво и в момента се разчиства, за да може бързият влак от Бургас до София да продължи своето движение.

Между гарите Оризово и Свобода също е преустановено движението. Причината отново е паднали дървета. Екипи работят на терен.

По-рано днес от НКЖИ съобщиха, че заради обилния снеговалеж и лошите метеорологични условия е преустановено движението на влаковете в няколко железопътни участъка:

От 3:10 ч. между гарите Елисейна и Мездра – по път № 1 и път № 2 по направление София - Варна.

От 5:30 ч. между гарите Оризово и Свобода – по направление Пловдив – Стара Загора.



Към момента е подадено напрежение в контактната мрежа по път № 1 в участъка Елисейна – Мездра.



Във връзка с възникналата ситуация уточняваме, че вечерният бърз влак от София за Варна не е дерайлирал и вече пътува към Мездра.

За пътниците е потърсено съдействие от автобусна фирма за осигуряване на алтернативен транспорт, но превозът е отказан поради неразчистените пътища и усложнената пътна обстановка.

По време на престоя си на гара Елисейна влакът е бил под напрежение, като отоплението във вагоните е функционирало. В момента се организира раздаване на топли напитки на засегнатите пътници.



Поради възникнал технически проблем в района на гара София пристигащите и заминаващите влакове се движат със закъснение.



Със закъснение се движат и влаковете по направлението Перник – София.



Всички аварийни екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ са на терен и работят по овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение по железопътната мрежа.



Пътниците да следят актуалната информация за движението на влаковете, призовават от НКЖИ.