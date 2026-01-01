Двама от най-интересните участници в осмия сезон на „Игри на волята“ - олимпиецът Тома Никифоров и Теодора, гостуват на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Двамата правят откровени признания за тежки моменти от живота си, семейството и изпитанията, през които са преминали далеч от Арената.

Един от най-емоционалните моменти в разговора е признанието на Тома, че по време на участието му в „Игри на волята“ голямата му дъщеря е мислела, че баща ѝ е починал. Трикратният олимпиец разказва за случилото се и за предизвикателствата на бащинството, когато професионалните ангажименти и състезанията го държат далеч от семейството.

Теодора също разкрива болезнена история от миналото си. Тя споделя, че в училище е била подлагана на психически и физически тормоз, заради който е намразила училището и не е искала да го посещава. Зад познатата на зрителите усмивка се крият преживявания, които са оставили дълбока следа в живота ѝ.

Тома коментира и един от най-любопитните въпроси около спортната си кариера - защо е представлявал Белгия, а не България на трите олимпийски игри, в които е участвал. Джудистът разказва дали някога е получавал предложение да се състезава под българския флаг и какво означава за него родината, в която никога не е живял.

Разговорът не подминава и по-забавните теми. Теодора разказва за трите си висши образования и необичайното си постижение да напише 200 страници от книга за 24 часа. Тома пък признава за страха си от животни, въпреки че е свикнал да се изправя срещу едни от най-силните спортисти в света.

Двамата се връщат и към участието си в „Игри на волята“, отношенията със съплеменниците и решенията, които биха променили, ако отново се озоват на Арената.

Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка, Тома и Теодора, за да научите историите зад техните най-лични признания!

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