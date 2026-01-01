Служителите на Националната служба за охрана (НСО) могат да прибягват до физическа сила при изпълнение на задълженията си, но само когато това е абсолютно необходимо. Законът поставя ясни ограничения пред действията им и изисква да бъдат взети мерки за опазване на живота и здравето на гражданите, съобщава NOVA.

Въпросът отново е на дневен ред след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева и служител на държавната охрана.

Съгласно член 34, алинея 1 от Закона за НСО офицерите и сержантите на службата могат да използват физическа сила, помощни средства и специални техники единствено при абсолютна необходимост.

Това означава, че дори при внезапно възникнала ситуация или предполагаема заплаха действията на охранителите трябва да бъдат съобразени с конкретните обстоятелства и степента на опасност.

Законът предвижда и задължение за защита на гражданите. В член 34, алинея 5 е записано, че служителите трябва, доколкото е възможно, да предприемат необходимите мерки, за да не застрашават живота и здравето на хората.

Темата за правомощията на НСО придоби особена актуалност след случилото се пред централата на „Прогресивна България“ в София. Журналистът Соня Колтуклиева се приближи до автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и отвори вратата му, за да зададе въпрос. При последвалата намеса на служител от охраната Колтуклиева беше повалена на земята. След инцидента тя потърси медицинска помощ заради болки в главата и рамото. Доцова поднесе извинение и заяви, че не е видяла самия момент на сблъсъка.

Случаят предизвика политически реакции и искания за оставки. Президентът Илияна Йотова настоя за оттеглянето на директора на НСО ген.-майор Емил Тонев, като впоследствие съобщи, че той е депозирал оставката си. По случая започна разследване. Разпитани са пострадалата и свидетели, като предстоят анализ на видеозаписи, събиране на допълнителни доказателства и назначаване на експертизи.