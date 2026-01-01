Всичко възможно в целия аспект, с което разполага Българската армия, е мобилизирано за охрана на Черноморския район. Най-важно е, че сме усилили радиолокационното поле в източно направление, както със средства за кинетично въздействие, така и чрез изтребителна разузнавателна авиация на Военновъздушните сили и Военноморските сили. Това каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на Деня за високопоставени гости на многонационалното експериментално учение BOLD ADRA – 26 на летище „Чешнегирово".

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Министърът каза, че е осигурена надеждна картина, за да има ситуационна осведоменост и да се взимат адекватни решения при необходимост.

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Министърът определи като изключително полезно експерименталното учение, на което с безпилотни летателни апарати бяха демонстрирани разузнаване, поразяване на цели и заглушаване. Той коментира, че по отношение на използването на дронове е необходима промяна в нормативната база. Предвиждат се изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили, а от Министерството на транспортна са подготвили наредба в тази връзка, каза Стоянов. По думите му по отношение на вземането на решения за използването им, ще се наложи делегиране на права на командирите на по-ниски нива, заради скоротечните процеси с дронове.

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„Вземат се всички мерки, както в национален, така и в коалиционен мащаб. НАТО реагира на база обменената информация, анализа, премерено, без да се ескалира обстановката", каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. По отношение на черноморските държави Ефтимов посочи, че по линия на НАТО се работи за изграждане на военноморско командване в Черно море, където водещата страна е Турция. Проектът е в напреднала фаза, а идеята е да имаме картина в реално време, генериране на сили, анализ и действие при евентуална заплаха, каза още началникът на отбраната.

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БТА