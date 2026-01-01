България и Турция ще засилят съвместните двустранни и тристранни инициативи заедно с Румъния за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море. Това договориха днес в телефонен разговор премиерът Румен Радев и президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. Турският президент изрази съпричастността си за нанесените удари с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

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Обща бе позицията, че предложеният от премиера Радев на заседанието на Европейския съвет мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море е разумен и възможен изход в интерес на всички държави. Премиерът Радев приветства също дипломатическата инициатива на президента Ердоган по този въпрос.

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Двамата обсъдиха и теми от дневния ред на двустранните отношения като увеличаване на капацитета на граничните контролно-пропускателни пунктове и разширяване на свързаността между двете държави, включително и с финансовата подкрепа на ЕС. Във връзка с това премиерът Радев покани президента Ердоган на предстоящата в началото на следващата година среща на високо равнище в София под егидата на Европейската комисия, посветена на свързаността на Европа с Централна Азия.