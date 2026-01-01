Министър-председателят Румен Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

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В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие на тристранно ниво между България, Румъния и Турция в интерес на гарантирането сигурността в региона и безопасното корабоплаване.

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Румен Радев отбеляза и изразената подкрепа от страна на ЕС и НАТО по време на проведените от него по-рано днес разговори с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на Алианса Марк Рюте, за оказване на помощ при изясняването на обстоятелствата при тези атаки в Черно море и за засилване на способностите за наблюдение и контрол на въздушното и морско пространство.