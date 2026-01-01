Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във вторник.

Срещата продължи по-малко от час, посочи NOVA.

Повод за разговора станаха новите удари край българския бряг.

В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте премиерът Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Лидерите на ЕС и НАТО изразиха признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът отново постави въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство, допълниха от пресслужбата.

Министър-председателят посочи, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври, пише още в съобщението.

Нова атака в Черно море: Два кораба атакувани с дронове, осем моряци в болница, 13 в неизвестност

Втори кораб бедства край Крапец, съдбата на 13 моряци е неизвестна

Два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове в Черно море в ранните часове на 13 октомври. Всички 15 моряци от първия кораб - „Челси 3“, са спасени, като осем от тях са настанени в болници във Варна. При втория инцидент край Крапец петима моряци са открити живи, а съдбата на останалите 13 души от екипажа остава неизвестна. Спасителните действия продължават при тежки метеорологични условия и силно морско вълнение.

Премиерът Радев потвърди за новите атаки рано сутринта и ги определи като абсолютно недопустими.

"Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте", посочи той по-рано и допълни: "Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова".