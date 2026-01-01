Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо, написа днес в социалната платформа "Х" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предава БНР.
"Категорично осъждам атаките с дронове над търговски кораби край българския бряг. Излагането на смъртна опасност на живота на екипажа и застрашаването на сигурността в Черно море.
Von der Leyen ve "inaceptable" el ataque con drones a buques cerca de la costa de Bulgaria Avisa de que el mar Negro es un nuevo "frente" en la guerra de Rusia contra Ucrania https://t.co/Fo5YhHfphj— EP Internacional (@EPinternacional) October 13, 2026
Солидарни сме с България и благодарим на спасителните ѝ екипи за бързата реакция. Отговорните за случилото се трябва да бъдат подведени под отговорност", посочва Фон дер Лайен в поста си.
Нова атака в Черно море: Два кораба са ударени, единият е потънал
По-рано днес премиерът Румен Радев съобщи за поредна атака с дронове над търговски кораб край българския черноморски бряг. Непосредствено стана ясно и че още един кораб е ударен и потънал край Крапец.