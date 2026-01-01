Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо, написа днес в социалната платформа "Х" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предава БНР .

"Категорично осъждам атаките с дронове над търговски кораби край българския бряг. Излагането на смъртна опасност на живота на екипажа и застрашаването на сигурността в Черно море.

Солидарни сме с България и благодарим на спасителните ѝ екипи за бързата реакция. Отговорните за случилото се трябва да бъдат подведени под отговорност", посочва Фон дер Лайен в поста си.

Нова атака в Черно море: Два кораба са ударени, единият е потънал

По-рано днес премиерът Румен Радев съобщи за поредна атака с дронове над търговски кораб край българския черноморски бряг. Непосредствено стана ясно и че още един кораб е ударен и потънал край Крапец.