Два търговски кораба са били атакувани с дронове в Черно море в нощта срещу 13 октомври 2026 г. Единият, Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е ударен на около 15 морски мили от брега срещу град Бяла, област Варна. По първоначална информация са пострадали 12 души. Втори кораб е бил поразен на около 17 морски мили източно от Крапец, след което е потънал. Съобщава се за един спасен член на екипажа. Премиерът Румен Радев определи атаките като абсолютно недопустими и обяви, че ще извика руския посланик Елеонора Митрофанова за разговор.

Сигналът за нападението срещу „Челси 3“ е подаден в 01:57 ч. през изминалата нощ от дежурния на „Варна трафик“. Информацията е потвърдена от дежурния координатор на Районен център 112 във Варна.

Според първоначалните данни атаката е извършена на около 15 морски мили от брега срещу Бяла. Това поставя мястото на инцидента непосредствено отвъд българските териториални води, чиято външна граница е на 12 морски мили от изходните линии, използвани за измерването им.

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия за транспортирането на ранените до пристанище Варна. Засега няма официална информация дали има загинали, както и какъв товар е превозвал плавателният съд.

Корабът е управляван от компания, базирана в Украйна

По предварителни данни „Челси 3“ е построен през 2006 г. и се управлява от компания, базирана в Украйна. Корабът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун към Джурджулещ.

Според специализирания морски портал Maritime.bg нападението е било извършено с три дрона. Към момента няма официално потвърдена информация за техния произход и за това кой стои зад атаката.

Сигналът за инцидента е предаден на Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главна дирекция „Национална полиция“, Националната служба за охрана, както и на местните власти – общината и областната администрация.

Втори кораб е потънал на 17 морски мили от Крапец

По време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е постъпила информация за още един атакуван търговски кораб в Черно море.

По първоначални данни плавателният съд е бил ударен на около 17 морски мили източно от Крапец, след което е потънал.

Съобщава се за един спасен член на екипажа. Все още няма подробности за името и флага на кораба, броя на хората на борда и съдбата на останалите моряци.

Румен Радев: Нямаме доказателства кого да обвиним, но резултатът е в полза на Русия

Министър-председателят Румен Радев определи новите нападения срещу търговски кораби в Черно море като абсолютно недопустими.

Той заяви, че към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде отправено обвинение към конкретна страна, но според него резултатът от атаките е в интерес на Руската федерация.

„Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова“, заяви Радев.

Министерски съвет

Премиерът потвърди: Атакувани са два търговски кораба, екипажът на единия е в неизвестност (ВИДЕО)

В ранните часове на 6 октомври 2026 г. корабите ALFA WATAN и ABLE бяха поразени от морски и въздушни дронове на около 70 морски мили източно от град Бяла, област Варна.

ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки повреди и потъна. Корабът е пътувал от Турция към румънското пристанище Сулина. Съдбата на екипажа му остана неизвестна, като при издирвателната операция бяха открити спасителни средства, но не и оцелели моряци.

Вторият атакуван кораб – ABLE, под флага на Палау, е пътувал от Румъния към Истанбул. След удара на борда му избухна пожар. Всичките 18 членове на екипажа бяха спасени с помощта на българския ферибот DIOSCURIA. Двама моряци пострадаха тежко и бяха транспортирани за лечение във Варна.

Атаката предизвика реакция на българските власти и мащабна спасителна операция с участието на Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и „Морска администрация“.

Министър-председателят Румен Радев определи нападението като абсолютно недопустимо и грубо нарушение на международното право. Инцидентът постави сериозни въпроси за сигурността на търговското корабоплаване в западната част на Черно море.