Петима моряци от екипажа на втори кораб, бедстващ на 17–18 морски мили от Крапец, се намират в морето и се задържат за плаващи предмети. Екипи на „Гранична полиция“ и преминаващи търговски кораби участват в спасителната операция. При първия инцидент, край Бяла, са спасени 15 моряци.

Спасителната операция за петима бедстващи моряци от кораб, подал сигнал за помощ край Крапец, продължава. Те се намират във водата и се задържат за различни плаващи предмети, съобщи директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

По думите му в издирването и спасяването участват преминаващи търговски кораби, а екип на „Гранична полиция“ се опитва да достигне до моряците и да ги качи на граничния катер. Златанов подчерта, че операцията се провежда при силно вълнение от над 4 бала, което създава сериозен риск за спасителните екипи. Въпреки опасните условия приоритет остава спасяването на човешкия живот.

И. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че сигналът за втория бедстващ кораб е получен около четири часа след първия инцидент. Плавателният съд се намира на около 17–18 морски мили от Крапец. Към момента няма категорично потвърждение дали корабът е потънал, но връзката с него е прекъсната.

По предварителна информация екипажът на втория кораб е бил от 18 души. Петима от моряците са били спасени от преминаващи търговски кораби. Националността на целия екипаж все още не е установена, но по думите на Николов повечето моряци са сирийци, а трима са египтяни.

Причините за инцидента край Крапец се изясняват. По предварителни данни се предполага, че и този кораб е бил атакуван с дронове, но обстоятелствата около случилото се все още не са категорично установени.

15 моряци са спасени при първия инцидент край Бяла

Преди сигнала за бедстващия кораб край Крапец екипи на „Гранична полиция“ са провели спасителна операция за плавателен съд, пострадал на около 15 морски мили източно от Бяла.

„И в тази нощ, и в днешния ден доказахме, че държавата работи като едно“, заяви пред журналисти във Варна и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Той посочи, че непосредствено след получаването на сигнала е бил сформиран оперативен щаб, в който са участвали областният управител на Варна Марио Смърков, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов и директорът на ОДМВР – Варна Живко Желев. Незабавно е започнала спасителна операция за евакуацията на моряците.

Въпреки бурното море служителите на „Гранична полиция“ са достигнали до ударения кораб и са спасили всичките 15 души на борда. По данни на Николов екипажът е включвал осем азербайджанци и седем украинци.

Осем от спасените моряци са настанени в болници във Варна – петима в болница „Св. Анна“ и трима във Военномедицинската болница. Останалите седем също са били спасени, като предстои да бъдат установени всички обстоятелства около инцидента и здравословното им състояние.

По разкази на моряците корабът край Бяла е бил обграден от дронове, след което са чули три взрива. Това ги е накарало да предприемат евакуация. По първоначални данни плавателният съд вероятно е бил поразен от три дрона.

Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов заяви, че граничните екипи дежурят денонощно в териториалните води на България. След първия сигнал граничен катер незабавно е предприел спасителна операция, като с прецизни маневри екипажът на кораба край Бяла е бил евакуиран и откаран на пристанището. Оттам пострадалите са били насочени към болнични заведения.

След получаването на втория сигнал граничният катер се е насочил към района край Крапец, за да се включи в спасяването на бедстващите моряци. По информация на Николов плавателният съд на „Гранична полиция“ е трябвало да окаже помощ на екипажа и да транспортира спасените до Варна.

Николов посочи, че след спасяването на моряците ще бъдат проведени разговори с тях, за да се установят всички факти и обстоятелства около двата инцидента. Действията ще бъдат съобразени със здравословното им състояние. Преди да бъдат разпитани, ще бъде преценено дали състоянието им позволява това, или е необходимо да се изчака.

При благоприятни метеорологични условия се очаква моряците от втория кораб да бъдат транспортирани до пристанище Варна в рамките на няколко часа.

Обсъждат се антидрон системи за защита на Черноморието

На въпрос дали ще бъдат предприети допълнителни мерки за сигурността в Черно море Любомир Николов заяви, че вече са набелязани конкретни действия и се водят разговори с партньорски държави за съдействие.

Сред обсъжданите възможности са финансова подкрепа, обмен на опит и оборудване с антидрон системи и други защитни средства. Целта е да се подобри защитата на българската черноморска граница чрез системи, които могат предварително да засичат наличието на подобни устройства.

Разследването на двата инцидента продължава. Предстои да бъдат изяснени причините за взривовете, обстоятелствата около предполагаемите атаки с дронове и състоянието на двата плавателни съда.