Показаха ексклузивни кадри от борда на атакувания в Черно море кораб „Ейбъл“.

На тях се вижда как военнослужещи от 24-та авиационна база обследват плавателния съд след инцидента.

Първи кадри от спасителната операция в Черно море: Как български ферибот спаси 18 моряци (ВИДЕО)

Екипът е бил спуснат на борда с вертолет „Кугър“. Военнослужещите са проверили за останки от дрон и са документирали нанесените поражения по кораба.

Припомняме, че в ранните часове на 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от Бяла и нос Свети Атанас.

Военнослужещи: Не са открити следи от дронове при огледа на обгорелия кораб в Черно море

Единият кораб, плаващ под флага на Того, потъна след тежки повреди. Вторият кораб „Ейбъл“, под флага на Палау, беше поразен, а на борда му избухна пожар.