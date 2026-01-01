Първи кадри от спасителната операция след атаката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море показват евакуацията на моряците от поразения кораб ABLE. На видеото се вижда момент от приемането на бедстващите на борда на българския ферибот DIOSCURIA, който се включи в спасяването на 18-членния екипаж.

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Кадрите бяха публикувани от специализираното издание Maritime.bg, което ги е получило от свой партньор в Турция.

Припомняме, че в ранните часове на 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от Бяла и нос Свети Атанас.

Единият кораб ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, потъна след тежки повреди. Вторият кораб ABLE, под флага на Палау, беше поразен, а на борда му избухна пожар.

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В спасителната операция се включи българският ферибот DIOSCURIA, който се отклони от курса си, за да окаже помощ на бедстващите моряци. Всички 18 души от екипажа на ABLE бяха спасени, като сред тях имаше и пострадали.

На ранените е оказана първоначална медицинска помощ, след което е организирано транспортирането им към брега.

В операцията участваха и българските Военноморски сили. По думите на заместник-командира на бойния флот флотилен адмирал Ваньо Мусински е използвана системата за наблюдение и оповестяване, както и бързоходна лодка за транспортирането на двама пострадали моряци.

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Единият от тях е бил със сериозни наранявания, което е наложило възможно най-бързото му отвеждане в болница.

Междувременно издирването на моряците от потъналия ALFA WATAN беше прекратено на 6 октомври в 17:00 часа, след като спасителните екипи не откриха оцелели от кораба.