Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни, предава кор. на БТА Николай Желязков.

По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите, следим внимателно, добави говорителят. Тези нападения са напълно неприемливи, руското военно нападение срещу Украйна създава сериозни заплахи в Черно море, включително за свободата на корабоплаване, отбеляза той. Русия трябва да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, и да спазва международното морско право, призова говорителят.

България и Румъния имат ключова роля за охраната на източния фланг, те получиха общо 20 милиарда евро за проекти в областта на отбраната, посочи той. По неговите думи част от средствата вече са предварително изплатени, включително половин милиард евро за България и 2,5 млрд. евро за Румъния. Двете страни ще участват в общо пет съвместни европейски отбранителни обществени поръчки, уточни говорителят.