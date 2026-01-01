В спасителната операция при инцидента с двата кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море Военноморските сили (ВМС) използваха системата за наблюдение и оповестяване, както и една от бързоходните си лодки за транспортиране на пострадалите.

Това каза пред медиите заместник-командирът на бойния ни флот флотилен адмирал Ваньо Мусински след активацията на Противоминната военноморска група в Черно море MCM BLACK SEA.

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"Задачата пред ВМС беше да участват в огледа на района и да транспортират по най-бързия възможен начин двамата пострадали от горящия кораб, тъй като разполагат с много бързоходна лодка", каза той.

"Корабът, който ги беше спасил, тръгна насреща, лодката отиде и в много кратък срок успя да ги докара", обясни Мусински и допълни, че единият от тях, доколкото е разбрал от лекарите, е със сериозни поражения и е било критично важно за него да бъде откаран в болница по най-бързия начин.

Мусински съобщи още, че летателна техника на ВМС не е използвана при операцията на 6 октомври, а само на Военновъздушните сили. Той обясни, че при всяка операция, която се прави, първо трябва да бъдат ориентирани тези, които я ръководят и командват. По думите му, за да бъдат ориентирани, те трябва да имат данни за обстановката.

„Много е важно да се води постоянно наблюдение, да се получават данни за обстановката, да се изяснява какво точно се случва, за да бъдат предприети адекватни действия“, обясни Мусински.

В отговор на въпрос трябва ли да се актуализират плановете за действие при подобни ситуации флотилният адмирал каза, че те постоянно се актуализират, поддържат се, сменят се кораби, сменят се хора, сменят се средства, повишават се възможностите.

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Мусински посочи, че през годините при подобни инциденти много добре са си взаимодействали всички национални морски ведомствени и неведомствени организации, които могат да правят нещо по въпроса.

По-рано днес директорът на „Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция „Морска администрация" Румен Николов съобщи, че няма открити моряци от потъналия във вторник кораб в Черно море, а операцията по търсене и спасяване е прекратена на 6 октомври в 17:00 часа.