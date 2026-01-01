Вицеадмирал Румен Николов каза пред журналисти, че инцидентът е станал в отговорната зона за търсене и спасяване на България.

"Тази зона е определена с точни координати, заявени в Международната администрация, но в конкретната ситуация, това не е точно определено, защото има претенции от страна на украинската и руската страна коя на кого принадлежи", каза той.

В 02:54 е получен първия сигнал за авария на кораб в Координационния център за търсене и спасяване от първия кораб. В 03:23 е получен втори сигнал от втория кораб, след което започва комуникация между дежурния координатор и екипажа на втория кораб. Получен е сигнал, че са подготвени за напускане на кораба около 03:30.

Открити са всички 18 човека - екипаж на втория кораб.

"От моряците на първия кораб няма следи и вероятно няма и да има. Операцията по издирване е прекратена вчера в 17:00, няма да се поднови", обясни той.

Николов допълни, че нямат информация за остатъци от дронове - намерена е една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, които се намират на повърхността на морето.