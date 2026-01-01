В началото на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев отправи огромна благодарност към екипажа на българския кораб, на спасителните екипи, на ВВС, на ВМС и "Гранична полиция", на Морския спасителен център и лекарите във Варна за професионалните действия за оказване на помощ на бедстващите моряци вчера в Черно море след атаката с дронове по два търговски кораба.

"Доказахме за пореден път, че за нас човешкият живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно търсене и спасяване в нашата изключителна икономическа зона, съгласно международните конвенции", посочи Радев.

Атака с дронове в български води

По този случай днес президентът Илияна Йотова свиква Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) и министър председателят призова той да не се превръща "в сцена за предизборни демагогии".

"Няма място за истерия, необходимо е хладнокръвие и трезва преценка", допълни той. В тази връзка премиерът подчерта, че изграждането на способности за противодействие на безпилотни системи във въздушното и морското пространство е сложен процес и не може да бъде решен „от днес за утре“. По думите му са необходими време, надеждна и навременна информация, последователност и значителни финанси.

Радев посочи, че още през 2023 г. е била залoжена инвестиция за придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас, способни да осигуряват мониторинг на цялата изключителна икономическа зона на България. „Много правителства се изредиха след това. Абсолютно нищо. Нула“, каза той. По думите му сега, обаче, е изготвено и изпратено до водещи световни компании запитване за информация и е стартирана процедура за придобиване на необходимите способности.

Премиерът припомни и участието на България в инициативата за европейски въздушен щит. Той посочи, че до момента е сключен договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T , а днес правителството ще приеме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса.

"Очаквам до седмици да имаме договор. Ние трябва да гарантираме защитата на нашата територия и допринасяне на комплексните отбранителни способности на Алианса", обеща министър-председателят Румен Радев. В същото време премиерът заяви, че правителството ще продължи да отстоява дипломатическите усилия за прекратяване на войната. „Наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване, е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир“, каза още Радев.

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Междувременно премиерът увери, че в бюджет 2027 г. се предвижда увеличаване на заплатите на младите лекари. Радев увери, че правителството работи, така че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация.

Министър-председателят поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на Националната здравноосигурителна каса, посочи Радев. Той подчерта, че задача на правителството е да работи, така, че те да бъдат разкривани и предотвратявани.

Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна, увери премиерът и добави, че е готов Законът за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на Здравната каса.