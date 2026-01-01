Започна изграждането на градина „Яна Язова“ в столичния квартал „Витоша – ВЕЦ Симеоново“. Новото обществено пространство ще бъде разположено на площ от 2329 кв. м в близост до едноименната улица и ще включва зони за отдих, спорт и детски игри, съобщиха от Столичната община.

Първата копка беше направена от кмета на София Васил Терзиев, кмета на район „Лозенец“ Константин Павлов и заместник-кмета по екология Николай Неделков. На събитието присъства и литературният историк и изследовател на писателката Яна Язова Петър Величков.

По думите на районния кмет Константин Павлов подготовката на терена за строителството е продължила поне седем години. Процесът е включвал действия по подготовката на терена и проекта, отчуждаването и осигуряването на необходимите средства.

Какво ще включва новата градина

Проектът предвижда изграждането на основна алея, около която ще бъдат организирани различните зони за отдих и активности. Планирани са многофункционално игрище с баскетболен кош, фитнес на открито, сцена с амфитеатрално разположени места и детски площадки за две възрастови групи.

В градината ще има още поляна за игри и събирания, маси за пикник, кът с питейна вода, оградена зона за кучета и автоматизирана тоалетна.

Детската площадка към градина „Яна Язова“ / Столична община

Предвижда се запазването на голяма част от съществуващите големи дървета, както и засаждането на нови дълготрайни растителни видове. Проектът включва достъп за хора с увреждания до всички зони, а най-малко половината от съоръженията за игра трябва да бъдат достъпни и за деца с увреждания.

Кметът Васил Терзиев заяви, че целта е градината да осигури обществено пространство за почивка, движение и срещи между жителите на квартала.

Проектът е на стойност около 1,6 млн. евро

Общата стойност на изграждането е около 1,6 млн. евро. От тях 443 928 евро са безвъзмездна европейска помощ, а останалата част е собствен принос на Столична община.

Финансирането е осигурено по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. и със средства на Столична община – район „Лозенец“.

Първата копка беше направена от кмета на София Васил Терзиев, кмета на район „Лозенец“ Константин Павлов и зам. -кмета по екология Николай Неделков / БТА

Очаква се строителните дейности да приключат до 27 ноември 2027 г.

Градината ще носи името на писателката Яна Язова. На откриването на строителната площадка присъства и изследователят Петър Величков, който подготвя за издаване по оцелели чернови романите ѝ „Левски“, „Бенковски“ и „Шипка“, публикувани през 1987–1989 г. и обединени в трилогията „Балкани“.

„Един парк не е само място за отмора, но и място за памет“, заяви Величков.