Днес честваме паметта на света великомъченица Параскева от Икония.



Света Параскева (Петка) е особено обичана и почитана светица в много поместни православни църкви, в това число и у нас. На нея са посветени много храмове, посочват от Светия Синод. Трябва да различаваме три светици, носещи това име.



Преподобната Параскева (Петка) Епиватска, позната у нас и като „Българска”, живяла в X-XI в. (чества се на 14 октомври). Тя била родом от Епиват (Тракия) от родители българи. Животът й и посмъртните чудеса вдъхновено е описал св. патриарх Евтимий.



От 1238 г. до падането под турско робство светите й мощи църква почивали в църквата „Св. Петка Търновска” във Велико Търново. След вековни странствания те били положени през 1641 г. в катедралата в Яш (Северна Румъния) - място на поклонници от цял свят.



Преподобномъченицата Параскева Римлянка (26 юли), пък е живяла през II век и както апостолите проповядвала на езичниците дори в Рим, столицата на империята. Посечена с меч след жестоки и дълги мъчения, Параскева обърнала със смелостта и чудесата си мнозина във вярата. Мощите й по-късно били пренесени в Цариград.



Светицата, която почитаме днес, е великомъченицата Параскева Иконийска, родом от Икония (Мала Азия), отдала живота си на милосърдие и проповед, посечена след много мъчения по време на гоненията при Диоклетиан през 303 г.