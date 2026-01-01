Софийският градски съд осъди на доживотен затвор без замяна двама мъже за убийството на 85-годишна жена и 60-годишен мъж в столичния квартал „Банишора“ през октомври 2022 г. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Апелативния съд в София, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Според обвинението на 10 октомври 2022 г. двамата са ограбили жилището на жертвите. Единият, посочен с инициалите Б. Р., е влязъл в апартамента, а другият, Н. С., е пазел отвън, предавал му е информация и му е помогнал да избяга и да изнесе откраднатото. Двамата възрастни хора са убити с множество удари. Откраднатите вещи са на стойност около 1086 лв. (около 555 евро).

Прокуратурата посочва, че убийството на 85-годишната жена е извършено по особено мъчителен начин, защото тя е била в съзнание, докато са ѝ нанасяни тежките наранявания.

След убийството Б. Р. е запалил апартамента на три места: в хола, кухнята и спалнята. Пожарът е обхванал и дограмата на жилището на горния етаж. В сградата е имало хора и огънят е можел да се разпространи и да застраши живота им.

Първоначално разследването е започнало за палеж, но впоследствие е установено, че двамата души в апартамента са убити.

Б. Р. е бил осъждан и преди. Той е излязъл от затвора през декември 2021 г., по-малко от година преди убийството, след като е излежал една година за друго престъпление.

Двамата обвиняеми бяха задържани по време на разследването и оттогава са в ареста. Обвинителният акт беше внесен в съда през юли 2023 г.