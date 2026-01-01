От полицията с подробности за катастрофата с жертви на пътя Русе-София преди разклона за село Масларево. От проведените действия е известено, че първо са се ударили двата товарни автомобила, които са се възпламенили, след това в тях се удря автобусът. В него са пътували 36 пасажери от различни националности. Всички са изведени без наранявания, каза директорът на ОД на МВР - Велико Търново старши комисар Марин Маринов.

Тежък инцидент на пътя Русе – София: Автобус с пътници и два камиона се запалиха след катастрофа

Сигналът е получен в 2:38 часа на тел 112, каза Маринов.

Водачите на двата товарни автомобили са загинали в кабините. Единият водач е 38 годишен мъж от Русе, а на другия се изяснява самоличността, като най-вероятно е чужденец. По случая е започнато разследване под надзора на прокуратурата.

Прокурор Христо Христов от Окръжна прокуратура – Велико Търново каза, че ще бъдат назначени експертизи, разпитват се всички свидетели, присъствали на мястото, включително чуждестранните пътници. По думите му ще направят европейска заповед за разследване. Според него най-вероятно фирмата, собственик на единия товарен автомобил, е унгарска. "По време на огледа намерихме номера на рамата, на кабината и на ремаркето. Установяват се кои са собствениците. Автомобилът е нов, ще изискаме данни от GPS-a", каза той.

Разследването ще изяснява и дали българският товарен автомобил е бил с изтекъл годишен технически преглед. От прокуратурата подчертаха, че дори това обстоятелство да бъде установено, трябва да се прецени дали то има причинно-следствена връзка с катастрофата.

Установено е, че българският камион е превозвал пратки.

Към момента няма окончателно заключение за причините за тежкия инцидент. Очаква се назначените експертизи да изяснят механизма на сблъсъка и движението на участващите превозни средства.