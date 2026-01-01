Два тира са се ударили челно на първокласния път София – Варна в района на село Голец, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Катастрофа с пострадал затруднява движението по пътя София – Варна в Стражишко

Движението в лентата за Варна е затруднено, тъй като единият от камионите е препречил пътя. Трафикът се осъществява в едната лента. При удара вторият тир е излязъл извън пътното платно. Предстои отстраняването на тежкотоварния автомобил от пътя. Движението в района на катастрофата се регулира от „Пътна полиция“.

Катастрофа затруднява движението по пътя София-Варна

Няколко часа по-рано друг инцидент с тир е регистриран в Ловешка област, съобщи още Тодорова. На пътя Ловеч – Плевен камионът е излязъл извън пътя, но не затруднява движението.