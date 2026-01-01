Катастрофа между товарен автомобил и трактор временно затрудни движението по главен път София - Варна, в участъка на разклона за лясковското село Добри дял, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Произшествието е станало около 06:00 ч. сутринта. Пострадали няма, но са нанесени сериозни материални щети. Екипи на полицията са регулирали движението в едната лента, но преминаването през участъка на катастрофата вече е нормално, посочиха от МВР.​​​​​​

Камион катастрофира край благоевградското село Зелен дол (СНИМКИ)

На 24 април заради катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил временно беше преустановено движението през Прохода на Републиката.