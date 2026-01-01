Пътят Е-70 между Русе и Разград в района на Цар Калоян бе затворен за движение заради тежка катастрофа, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен в 9.05 ч на 25 април. В участъка между Цар Калоян и рибарниците в посока Русе автомобил, управляван от 20-годишен мъж от град Попово, поднася на влажен участък и започна да криволичи по пътя, след което се завърта и застава напреко на платното на последния десен завой преди рибарниците.

БТА

В този момент минават три мотоциклета, пътуващи от Русе към Разград. Първите два успяват да минат покрай автомобила, но третият се удря в него. Загинал е на място румънски моторист.

Тежка катастрофа затвори пътя Варна–Русе

Пътуващ след тях автомобил с русенска регистрация също се удря и се преобръща в канавката. В него са пътували 58-годишен мъж от село Бъзън /водач/, 55-годишната му съпруга, 35-годишната им дъщеря и 10-годишната им внучка. Те са откарани в болница с различни наранявания и травми. В момента се изяснява състоянието им.

БТА

Товарните автомобили над 12 тона, които пътуват от Разград в посока Русе, преминават през разклона от Е-70 за Кубрат - Кубрат - Русе. За тези под 12 тона остава това, което ви изпратих. От Русе към Разград всички превозни средства се движат по маршрут Писанец - Вятово - Сеново - Разград.

На място се извършва оглед на местопроизшествието. Пътят остава затворен. Превозните средства следва да ползват обявените по-рано обходни маршрути.