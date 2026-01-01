Столичният квартал „Христо Ботев“ осъмна под полицейска блокада. Oт рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението.

До момента са задържани 11 души - основни дилъри, разпространяващи дрога, и са иззети големи количества наркотични вещества, съобщиха от полицията.

И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси.

По-късно днес директорът на Столичната дирекция главен комисар Любомир Николов ще съобщи подробности за хода на акцията и постигнатите резултати, уточниха още от СДВР.

Разбиха депа за фентанил във „Факултета“, в „Красно село“ е задържан 17-годишен дилър

Преди три дни бяха разбити депа за фентанил в друг столичен квартал „Факултета“. Тогава също имаше множество арести, сред които и на хора с прякори Гугутката (своеобразен лидер на групата) и Джони. Още същият ден трима души бяха привлечени като обвиняеми.

При другия акция във вторник, 2 юни, в квартал „Красно село“ в София също бяха арестувани дилъри, сред които и 17-годишен ученик с „не малки количества“ канабис и метаамфетамин, както обяви шефът на СДВР.