На 17 юли получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“ за подкрепа на операциите на САЩ в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 г. между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. Това каза министър-председателят Румен Радев на откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България.

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По силата на това споразумение летище „Безмер“ е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети-цистерни на летище „Безмер“. Ето това е част от важната дипломация и сериозната политика, която трябва да води България, за да отстоява своите национални интереси. Ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите на нашите съюзници и партньори, но винаги при всяко едно решение, трябва да вплитаме нашият национален интерес, обясни премиерът.

БТА

По думите му предишната власт тайно е допуснала военните машини на летището в София. Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на летище "Васил Левски" в София в пълна тайна от обществото. Според него „правителството на Пеевски и Борисов" е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите.

„Тогавашното правителство каза „да”, преди да са го питали. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летището, че там има едни големи самолети и да се питат за какво са там”, заяви Радев.

Той обясни, че впоследствие служебният кабинет на Андрей Гюров е удължил престоя на машините до май. Когато обаче било поискано ново дългосрочно удължаване от настоящото правителство, то отказало. „Проблемът беше, че самолетите бяха базирани на гражданското летище, в непосредствена близост до столицата. По тази причина ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища – Безмер или Граф Игнатиево. Те отказаха, затова ние веднага скъсихме периода на разрешението до 30 юни”, обясни премиерът.

България, благодарение на усилията на своите дипломати, постигна важни национални цели - членството ни в НАТО, ЕС, Шенген, както и в Еврозоната. Аз имах своите съображения и тревоги за готовността на страната ни за приемане на еврото от началото на тази година, които, за съжаление, се оказах основателни в резултат на всичко, което се случва в момента покрай цените на храните и услугите. Но това са достижения на българската дипломация, които дават нови възможности, разкриват нов хоризонт пред България, каза още той по време на събитието.

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Радев каза още, че през последните десетилетия е имало остро вклиняване на политически решения, когато говорим за назначения в дипломатическата служба. "Трябва да си кажем откровено, че много често хора без опит, без нужните качества и морал, само по политически причини, изместваха от важни позиции заслужено полагащи се позиции кариерни дипломати. Това се отрази и на наемането и привличането на млади хора в службата и на задържането на състава с високи професионални и морални качества. Ще работим по това направление.