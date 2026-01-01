Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов представи позицията от парламентарната трибуна на политическата организация във връзка с американските самолети-цистерни, които продължават да пребивават на гражданското летище „Васил Левски“ в София. Повод за политическата декларация от най-високата трибуна в държавата – парламентарната, е изказване под формата на благодарност към няколко държави, сред които и България, от страна на външния министър на САЩ - Марко Рубио.

Според Костадин Костадинов преди два месеца и половина сме станали свидетели на поредната лъжа.

„Не тук, в “Големия храм на лъжата”, а в “Малкия храм на лъжата” - Министерския съвет, където беше взето решение от правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН да се нарушат законодателството и Конституцията на страната, като се даде възможност на чужди военни самолети да използват най-голямото гражданско летище в България – летище „Васил Левски“ в София.“, каза Костадинов.

Той припомни, че веднага след като самолетите били забелязани на летището, от „Възраждане“ организирали протест пред Министерския съвет и поискали да бъдат допуснати до Съвета по национална сигурност, който се провеждал в този момент в сградата. В отговор представителите на властта се скрили в сградата на Министерския съвет.

„Първоначално ни беше отказано, след това обаче служебното правителство промени решението си и такъв съвет беше проведен по-късно и с наше участие. На него министърът от служебното правителство, както и представители на ПП-ДБ, „Прогресивна България“ и ГЕРБ ни лъгаха, обяснявайки как тези самолети са за учение. Първоначално то беше на САЩ и американската армия. След това се оказа, че учението е на НАТО. После се оказа просто някакво учение, в което самолети летят напред-назад. Те ни лъгаха, а правителствената пропаганда обясняваше точно обратното. Обясняваше ни се как тези самолети не участват във войната срещу Иран, обясняваше се как сме длъжни да ги приемем, защото имаме съюзнически ангажимент, макар че нашите съюзнически ангажименти според член 5 на НАТО са валидни, ако някой от съюзниците бъде нападнат. А в случая един от нашите съюзници нападна друг. Така че ние не сме длъжни по силата на този член да приемем тези самолети“, каза още Костадинов.

Той припомни, че участник в този Съвет по национална сигурност е бил министър Запрянов от ГЕРБ, който е заемал поста във военното министерство и в предишното управление, а след това е останал на същата позиция и в служебния кабинет.

Костадинов добави: „Вчера имахме рядък миг на откровение. Не някой друг, а външният министър на САЩ, Марко Рубио, направи изключително интересно признание под формата на благодарност. Той посочи четири държави, които са помогнали изключително много на САЩ във войната срещу Иран. Както каза самият той: „Те казаха „да“ още преди да чуят какъв е въпросът.“ Първата държава, която отбеляза, беше Португалия, втората - Полша, третата - България, а четвъртата - Румъния. Всъщност Марко Рубио каза това, което и ние казахме и което цяла България знаеше. Нашата страна за пореден път, нарушавайки собствената си Конституция, Закона за отбраната и въоръжените сили, както и международния договор за Северноатлантическата солидарност, се оказа в услуга на чужда държава. Иначе казано – не едно, а три поредни правителства в рамките на два месеца и половина сложиха тежки наколенки и обслужиха чужда държава.

Костадинов обвини поредица от правителства, че според него продължават „унизителна и раболепна практика“ в отношенията със САЩ. В политическа позиция на Възраждане той заяви, че не вижда разлика между управлението на ГЕРБ, ДПС, БСП, „Има такъв народ“, служебните кабинети и настоящото правителство на „Прогресивна България“.

„Големият въпрос е, че управляващото мнозинство от „Прогресивна България“ обясняваше по време на цялата кампания как ще направи нещо ново, как ще смени модела, ще го разгражда и ще изгони олигархията. Ние не виждаме особена разлика – в нито един аспект“, заяви Костадинов.

Той припомни, че от „Възраждане“ са поискали през настоящата пленарна седмица изслушване на министър-председателя Румен Радев, за да стане ясно до кога самолетите ще останат на летище Летище „Васил Левски“ и дали ще бъдат изтеглени на 17 май, както по думите му е заявил бившият министър на отбраната Запрянов.

„Да не се окаже, че в един момент летище София лека-полека ще се превърне в американска военновъздушна база“, каза още Костадинов. Той допълни, че от „Възраждане“ ще настояват премиерът да даде публични отговори по темата.