Софийска районна прокуратура обвини 30-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си с кухненски нож. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 юни 2026г. около 19,30 часа на етажна площадка в блок в ж.к. „Хаджи Димитър“ в град София, обвиняемият чрез пробождане с кухненски нож в областта на лявата мишница, причинил на майка си лека телесна повреда, изразяваща се в прободна рана в ляв брахиум.

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По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда затвор. Предвид възможността да извърши друго престъпление обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянен арест спрямо обвиняемия.