Шофьорът на автомобила, катастрофирал вчера на кръстовището на ул. "Ген. Гурко" и ул. "Цар Иван Шишман" в София, е управлявал превозното средство с 3,59 промила алкохол в кръвта. Направените му на място тестове за наркотици са отрицателни. Това съобщиха на брифинг от Софийската районна прокуратура.

По данни на прокуратурата водачът е на 28-годишна възраст, а инцидентът е станал в 18:20 часа през светлата част на деня. Установено е, че автомобил е спрял пред пешеходната пътека, за да пропусне пешеходци. Малко след като те преминали, колата била ударена силно отзад. Според обвинението катастрофата е можела да завърши фатално.

Водачът на ударения автомобил слязъл и установил, че вследствие на удара е възникнала верижна катастрофа с участието на още един автомобил. Катастрофата е причинена от водача на BMW X5. „След това водачите установяват неговото неадекватно поведение – той едва стои на краката си и повръща“, допълват от прокуратурата.

Нова катастрофа на кръстовището в центъра на София, където загина 14-годишният Филип (ВИДЕО)

Дрегерът отчел 3,58 промила алкохол, а последвалата експертиза показала 3,59 промила.

При верижната катастрофа има материални щети. Водачът на ударения автомобил е получил травма във врата. Предстои да се установи дали тя представлява телесна повреда.

Задържаният мъж няма криминални прояви, но има предишни прояви по Закона за движение по пътищата. „Санкциониран е, за което му е съставен акт за установено административно нарушение, за причинено пътнотранспортно произшествие в резултат на несъобразена скорост. Отделно от това му е съставен фиш за нередовни документи преди няколко години“, разясниха от СРП.

Припомняме, че катастрофата стана на същото кръстовище, където през септември 2023 г. при пътен инцидент загина 14-годишният Филип Арсов.