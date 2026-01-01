Пешеходка е в тежко състояние след пътен инцидент в Свищов, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало днес около 10:00 часа. По първоначална информация лек автомобил, управляван от възрастен мъж, е блъснал пресичащата на необозначено за целта място възрастна жена. В резултат на това е пострадала пешеходката. Тя е откарана в свищовската болница с травма на главата. Водачът е изпробван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. Причините за произшествието са в процес на изясняване, а по случая е започнато досъдебно производство.

На 7 юли жена на 73 г. загина, след като беше ударена от автобус в центъра на Велико Търново.