Млад шофьор пострада при катастрофа на бул. „Трети март“ в Русе. Автомобилът му се е преобърнал в канавка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.

В 22:15 ч. на 13 юли чрез Единния европейски номер за спешни повиквания 112, е получено автоматично гласово съобщение (eCall) за настъпило пътнотранспортно произшествие в град Русе на бул. Трети март. На място незабавно са изпратени служители от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Русе.

Установено е, че лек автомобил марка „Сеат“, управляван от 21-годишен мъж, движещ се в посока към вътрешността на града, е напуснал пътното платно вдясно по посока на движението си и се е преобърнал в крайпътна канавка.

Водачът е изпробван на място за употреба на алкохол и наркотични вещества или техни аналози, като получените проби са отрицателни.

С екип на Центъра за спешна медицинска помощ той е откаран за преглед в болница в Русе, където му е констатирана рана в областта на главата.

Произшествието е документирано по административен ред от пътните полицаи.