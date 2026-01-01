Великобритания и Европейският съюз днес официално подписаха договор за статута на Гибралтар след споразумение, постигнато миналата година и целящо да улесни минаването през границата и да сложи край на дългогодишната политическа несигурност около британската отвъдморска територия, предаде Ройтерс.

Договорът беше подписан в Брюксел от европейския комисар за търговията Марош Шефчович, британския държавен министър по въпросите на Европа Стивън Доути, испанския министър на външните работи Хосе Мануел Албарес Буено и министър-председателя на Гибралтар Фабиан Пикардо.

Жителите на Гибралтар могат да преминават в Испания с карти за пребиваване, без да е необходимо да се подпечатва паспортът им, докато испанските граждани могат да преминават с лична карта, издадена от държавата.

Пристигащите на летището в Гибралтар ще представят паспортите си, както на граничните служители на Гибралтар, така и на испанските, а Великобритания иска да въведе система, подобна на тази, която френската полиция прилага на лондонската жп гара „Сейнт Панкрас“ за влаковете „Евростар“.

Великобритания придобива Гибралтар – стратегически важен анклав в южния край на Испания – с Договора от Утрехт от 1713 г., който слага край на Войната за испанското наследство.