Плажът Джуху в индийския мегаполис Мумбай отново бе затрупан с огромни количества пластмасови отпадъци и други боклуци, донесени от морето по време на мусонния сезон.

Сред купищата отпадъци десетки хора търсят предмети с някаква стойност, които могат да продадат или използват. Сцените се повтарят всяка година, когато проливните дъждове и приливите изхвърлят на брега тонове отпадъци, попаднали в морето чрез градската канализационна система, реките и водните канали.

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Според експерти значителна част от боклуците произхождат от отпадъци, изхвърлени в дерета, дъждовни канали, реки и потоци. По време на мусоните те достигат до Арабско море, откъдето впоследствие вълните ги връщат обратно на плажовете на Мумбай.

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Замърсяването на крайбрежието остава едно от най-сериозните екологични предизвикателства за индийския мегаполис. Освен че създава рискове за здравето на хората, натрупаните пластмасови отпадъци застрашават морските екосистеми и животните, които често поглъщат или се заплитат в тях.

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Всяка година общинските служби организират мащабни акции за почистване на плажовете, но количеството отпадъци, което мусоните изхвърлят на брега, остава огромно.

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БГНЕС