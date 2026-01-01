Кадри от брутален побой над дете в София бяха разпространени в социалните мрежи. На видеото се вижда как група тийнейджъри нападат и ритат момче на стадион във „Филиповци". Случаят е отпреди около два месеца и предизвика възмущение сред хората от съседния квартал "Люлин", съобщава NOVA.

Жители твърдят, че това не е изолиран случай, че често са жертва на тормоз и нападения и настояват за повече сигурност в района, включително видеонаблюдение.

Преписка е образувана на 21 юни. Всички участници са установени, а възрастта им е между 14-19 години. Изготвени са им протоколи и предупреждения.

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„Познаваме нападнатото дете, то играе редовно на игрището в квартала. За нападението разбрахме, че му е спретнато капан. Става въпрос за любовна история с момиче, но най-тревожното е боят от деца, извършен със страшна агресия”, коментира жителка на „Люлин”.

Тя сама също е станала жертва на агресия. „Ж.к „Филиповци” е изцяло общинска собственост. Това са блокчета, предвидени за социално слаби хора. Там обаче такива не живеят. В момента ние сме им като обслужващ персонал. Преди 2 седмици отидох да снимам събаряне на незаконни стопански постройки, които се намират на частни ниви зад жилищния комплекс. Нарушителите, които там са замърсили всичко, ме заплашиха с побой и ми крещяха, че нямам право да съм там”, разказа жената.

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Друга жена твърди, че жител на „Филиповци” я заплашил, защото му направила забележка за мястото, на което е паркирал.

Мъж пък обясни, че върху негов личен имот има построена къща около 200 кв.м от около 4 години. „Институциите са уведомени, но ми казаха сам да издиря собственика на къщата” посочи той.

Жителите на „Люлин” настояват институциите да започнат да работят, както и призоваха районния кмет да организира среща, на която да се обсъди проблемът. Те вече са изпратили и писмо с такова искане, но няма отговор вече 20 дни.