Пожар е избухнал край хасковското село Зорница, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Огънят е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти. Засега няма опасност за близките населени места.

На място са изпратени десет противопожарни екипа. Гасенето е затруднено от силния вятър, който допринася за разрастването на огъня.

Заради пожара временно е ограничено движението по пътя между село Зорница и Бели пласт в област Кърджали, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

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Въведен е обходен маршрут от Зорница през селата Николово, Черноочене и Три могили до Бели пласт и обратно.

Последният по-голям пожар в региона е регистриран на 17 септември в землището на тополовградското село Княжево.

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През август огнеборците в област Хасково са гасили 175 пожара, сочат данните от месечния отчет на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, публикуван на сайта на Областната дирекция на МВР в Хасково.