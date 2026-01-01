През 2025 г. 4,8 на сто от хората на възраст 16 и повече години в ЕС са консумирали алкохол всеки ден, сочат данни на Евростат. Делът на хората, които са употребявали алкохол всяка седмица, е 19,2 на сто, а на тези, които са консумирали алкохол всеки месец – 21,8 на сто.

Така мнозинството от хората са консумирали алкохол по-рядко от веднъж месечно (20,7 на сто) или никога не са употребявали алкохол, или не са го правили през 2025 г. (33,5 на сто).

В България ежедневната употреба се наблюдава при 4,6 на сто от населението над 16 годишна възраст. Страните, които консумират алкохол най-често са Полша (16,0 на сто), Италия (7,9 на сто), както и Белгия и Дания (и двете с 7,5 на сто).

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В ЕС ежедневната, седмичната и месечната употреба на алкохол е по-разпространена сред мъжете, отколкото сред жените. През 2025 г. 56,5 на сто от мъжете са консумирали алкохол поне веднъж месечно в сравнение с 35,9 на сто от жените.

Делът на населението на ЕС, което консумира алкохол всеки ден, нараства с възрастта – от 0,8 на сто сред хората на възраст от 16 до 24 години до 8,9 на сто сред хората на 65 и повече години.

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Хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, са по-малко склонни да употребяват алкохол в сравнение с тези, които не са изложени на такъв риск. В резултат делът на хората, които никога не са консумирали алкохол или не са го правили през предходната година, е значително по-висок сред застрашените от бедност или социално изключване (47,5 на сто), отколкото сред останалите (29,9 на сто).